Den lille hæveautomat skabte røre på både Christiania og Christiansborg. Imens banker som Danske Bank og Nordea besluttede sig for at lukke hæveautomaterne på Christianshavn, kunne man stadig komme til kontanter i en mobil hæveautomat klos op af Pusher Street.

Om det er kritikken, der har fået personerne bag til at fjerne vognen, er usikkert, men automaten er i hvert fald ikke længere at finde noget sted på fristaden. Det skriver Information.

I slutningen af august dukkede den mobile hæveautomat op på Christiania. Her kunne man både hæve euro og danske kroner.

Det skabte utilfredshed flere steder, især fordi debatten om Pusher Street var højspændt dagene efter, at en 30-årig HA-rocker blev skudt og dræbt i gaden 26. august.

Men kritikkerne havde ingen steder at rette deres kritik imod. Der var simplehthen ikke nogen, som ville kendes ved automaten, og firmaet bag var ikke registreret i dansk CVR-register.

Christianitterne er glade for, at den mobile hæveautomat nu er væk.

»Vi synes, det er dejligt, den er væk. Vi håber, at den ikke kommer tilbage. Vi har længe bedt om at få hjælp til at få den fjernet,« siger Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe, til Information.

Justitsminister Peter Hummelgaard kalder det glædeligt, at det automaten nu er væk, og også Københavns

Også Københavns Politi bekræfter, at automaten ikke længere er at finde på stedet.

