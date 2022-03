Et mystisk nedbrud i gps-signalet har torsdag lammet færgefarten mellem Rønne og Ystad.

Bornholmslinjen hurtigfærge Express 1 måtte torsdag formiddag blive ved kajen i Rønne i to timer, da færgens gps-system meget usædvanligt var stendødt.

Det fortæller kommunikationschef i Bornholmslinjen Jesper Maack til B.T.

»Det er ikke noget, der sker hver dag, at gps-signalet forsvinder. Moderne navigation er bundet op på gps, så vi kan ikke sejle uden,« siger han.

Bornholms Politi blev tilkaldt, og flere køretøjer blev gelejdet ud af vogndækket og tilbage på kajen.

Mistanken rettede sig nemlig mod lastbiler på dækket, der måske kunne have installeret gps-jammere for at undgå alt for meget myndighedskontrol med køretøjerne, fortæller Jesper Maack.

»I forbindelse med, at vi får nogle køretøjer ud af vogndækket, heriblandt nogle lastbiler, kommer signalet tilbage,« siger Jesper Maack.

Færgen fik derpå tilladelse af Søfartsstyrelsen til at lægge fra kaj i Rønne med kurs mod Ystad.

Men da færgen nærmede sig havnen i Sverige, var den gal igen.

»Da vi skal til at lægge til kaj i Ystad, bliver signalet usikkert igen. Men da alle passagerer er kørt fra borde i Ystad, vender signalet tilbage igen,« siger Jesper Maack.

Det kunne umiddelbart tyde på, at det var et køretøj på færgen, der har jammet færgens gps-system.

Vagthavende ved Bornholms Politi Alexander Voltov oplyser til B.T., at dansk politi har overdraget sagen til svensk politi, da gps-signalet forsvandt på færgen, da den skulle lægge til kaj i svensk farvand.

Jesper Maack oplyser torsdag klokken 16.11, at færgen – efter gps-problemerne i Ystad – nu er ankommet planmæssigt og uden problemer til havnen i Rønne.