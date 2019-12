Et alvorligt færdselsuheld har lørdag sen eftermiddag ramt Herningmotorvejen.

En person er død, efter vedkommende løb ud foran en bil på Herningmotorvejen lørdag klokken 17.30.

Motorvejen blev i den forbindelse helt spærret, mens arbejdet på stedet stod på.

Det skrev Sydøstjyllands Politi og Vejdirektoratet tidligere på Twitter.

»En kvinde ringer og fortæller, at en mand er løbet ud foran hendes bil, da hun kører på motorvejen. Hun kan ikke nå at undvige og rammer ham med skønsmæssigt omkring 100-110 kilometer i timen. Han er afgået ved døden på stedet,« siger vagtchefen til Ritzau.

Uheldet skete på motorvejen ved Galten i retning mod Aarhus.

Og selvom der lørdag aften er gået nogle timer, så er det fortsat et stort mysterium, hvad der var årsagen til, at en person var at finde på motorvejen.

»Vi ved endnu ikke, hvorfor manden pludselig stod ude på kørebanen. Og kvinden i bilen kunne ikke nå at undvige,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup til B.T.

Politiet har haft teknikere på strækningen ved Galten ude for at prøve at fastslå, hvad der præcist er sket.

Men der er man ikke blevet meget klogere på et eventuelt motiv fra den afdødes side.

Dog er man kommet nærmere en afklaring af personens identitet, selvom man på nuværende tidspunkt ikke er parat til at komme med en udmelding.

»Vi har en mistanke om, hvem han kan være. Men noget endegyldigt id,« siger vagtchefen.

Han kan desuden berette, at den kvindelige bilist, der kørte bilen, som ramte manden, er sluppet uden fysiske skader.

Men hun er i chok efter den tragiske ulykke, fortæller vagtchefen:

»Hun er frygtelig chokeret. Det har været et kæmpe chok for hende. Man skal tænke på, at når man kører på en motorvej, så er der ingen, som regner med, at der lige pludselig står en fodgænger,« siger Jørn Bystrup.

B.T. følger sagen.