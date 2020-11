Det kan meget vel gå hen og blive en særdeles vanskelig efterforskning for politiet i sagen om det potentielle drab på Maria From Jakobsen.

En 44-årig mand blev mandag sigtet for på et ukendt tidspunkt, et ukendt sted og ikke mindst på en ukendt måde at have slået den 43-årige psykolog ihjel.

At man endnu ikke ved, hvordan Maria Jakobsen blev slået ihjel, skyldes, at man endnu ikke har fundet liget.

»Vi har ikke fundet hende endnu. Det kan du også se ud fra sigtelsen. Så derfor vil vi blive ved med at efterlyse hende,« siger Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi, til B.T.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Og det kan i den grad være med til at besværliggøre efterforskningen for Nordsjællands Politi.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Det fortæller tidligere drabschef hos Rigspolitiets Rejsehold Bent Isager-Nielsen. Han understreger, at han intet kender til sagen, men udtaler sig generelt.

»Det er altid en kæmpe udfordring i en drabssag, når man ikke har et lig,« siger han og fortsætter:

»Jeg plejer at sige, at det svarer til, at du har en narkosag, men ikke noget narkotika, eller en bedragerisag, men ikke nogen, der føler sig snydt. I en drabssag skal man være sikker på, at en person er død, og man skal have et lig, så man kan fastslå dødsårsagen og ikke mindst måden, det er sket på,« siger han.

Det er imidlertid ikke umuligt for politiet at få dømt en person for drab, uden man har et lig. Det har der i historien været flere eksempler på, men det stiller store krav til politiet, når liget mangler i en drabssag.

»Politiet skal i sådan en sag forsøge at bevise, hvorfor den mistænkte skulle stå bag drabet, og det skal sandsynliggøres, at det er hævet over enhver tvivl, at den mistænkte er drabsmanden. Det er en utrolig svær opgave.«

Boede med sin mand og børn

Maria From Jakobsen, der til daglig arbejdede som psykolog, boede med sin mand og børn i et rækkehus i Frederikssund. Da hun forsvandt for tre uger siden, var det angiveligt i nedtrykt tilstand. Hun havde samtidig efterladt et brev til familien.

Men om det rent faktisk er hende, der har efterladt brevet, vides ikke.

Sikkert er det dog, at både familie og flere frivillige organisationer har forsøgt at finde Maria From Jakobsen uden held. Søndag aften blev hendes og mandens hus pludselig afspærret af politiet, og mandag middag kunne politiet oplyse, at en mand var sigtet for drabet på den 43-årige psykolog.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Manden er 44 år og har ifølge B.T.s oplysninger et fremtrædende, lokalt hverv. Han er beskyttet af navneforbud, så B.T. kan ikke komme nærmere ind på hans identitet.

B.T. talte mandag med Erik Kragh. Han har de sidste seks år boet side om side med Maria From Jakobsen og hendes familie. Derfor var han også rystet, da han mandag fik beskeden om, at Maria From Jakobsen med stor sandsynlighed var gået fra »bare« at være forsvundet til nu at være død.

»Hun var sådan en sød og venlig pige. Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen,« forklarede han og tilføjede:

»De har sådan nogle søde børn. Det er jo noget værre noget det hele.«

Den 44-årige mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.