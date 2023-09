I Danmark er han tiltalt i en historisk stor narkosag. Faktisk den største. Politiet mener, at han i årevis har stået i spidsen for et organiseret kokainnetværk. Det afviser han dog blankt. Han nægter sig skyldig og vil frifindes.

Men i Albanien har han for nylig – uden modstand – modtaget en årelang dom for hvidvask at pengene fra selvsamme narko.

Der tale om en dom på ni år. Ni år, der skal afsones i et højsikret fængsel. Hvad, den 45-årige albaner mere konkret er dømt for, er dog stadig lidt af en gåde.

Sådan er der mange uklarheder, når man taler om den formodede bagmand i sagen, som politiet har døbt Operation Goldfinger.

En sag, hvori den 45-årige albaner i slutningen af 2021 ved Københavns Byret blev idømt 20 års fængsel for 920 kilo kokain. Tilsammen fik sagens tiltalte 178 år bag tremmer.

De tiltalte ankede hurtigt. Og det samme gjorde anklagemyndigheden.

Derfor kører ankesagen nu ved Østre Landsret, hvor de tiltalte vil frifindes, og anklagemyndigheden vil have dem dømt for endnu mere kokain. I alt 2,7 ton.

Der er ikke meget, den 45-årige formodede bagmand og anklagerne er enige om. Selv hans navn har været centrum for uenighed.

Den 45-årige kalder han sig Sokol Krasnici, mens dansk politi har i årevis insisteret på, at han retteligt hedder Jetmir Kastrati. Og at han har levet under falsk identitet, siden han kom til Danmark fra Kosovo i slut 90erne.

Mandag tog sagen så en drejning, da den 45-årige fra vidneskranken i Østre Landsret pludselig kom med en erkendelse.



Nu vil han gerne stå ved sin rigtige identitet. At han er Jetmir Kastrati.

Baggrunden for hans erkendelse skal findes i dommen fra Albanien. Her blev han nemlig 20. marts i år dømt som Jetmir Kastrati.

Jetmir Kastrati var ikke selv til stede i Albanien, da sagen kørte. Han havde nemlig givet sit samtykke til, at den kunne køre uden ham, oplyser hans danske forsvarer, Henrik Dupont Jørgensen.

Advokaten understreger samtidig, at samtykket ikke er ensbetydende med erkendelse. Heller ikke, selvom ankefristen for dommen for længst er udløbet, og hans klient dermed har modtaget den.

I en pressemeddelelse oplyser den albanske domstol, at Jetmir Kastrati er fundet skyldig i at have hvidvasket narkopengene fra den danske sag, som han altså nægter sig skyldig i, ved at købe blandt andet ejendomme i Albanien.

På grund af sit samtykke til, at sagen kunne køre uden ham, har Jetmir Kastrati fået rabat på straffen.

Han stod nemlig til at få 13 og et halvt års fængsel for sine forbrydelser, men han kan altså nøjes med afsone ni år i det, der bliver beskrevet som et højsikret fængsel.

I den danske sag har anklagemyndigheden fremlagt, at pengene fra narkokriminaliteten blev vekslet i souvenirforretninger i København og med bus smuglet til Makedonien og videre til Albanien, hvor de blev investeret i blandt andet en kyllingefarm og ferielejligheder.

Om det er netop disse investeringer, som Jetmir Kastrati nu er dømt for i Albanien, står dog ikke klart.

Den albanske dom, som angiveligt er omkring 70 sider lang, er nemlig først lige blevet oversat til dansk.

Og dermed har det endnu ikke været fremme, hvad han konkret er blevet dømt for i hjemlandet.

Anklagemyndigheden oplyser til B.T., at man for nyligt anmodede de albanske myndigheder, som man løbende har samarbejdet med, om dommen.

Den er nu blevet oversat og vil blive gennemgået under ankesagen Østre Landsret i næste uge.

