Natten til torsdag opdagede en bilist små bildele, der lå spredt ud over kørebanen.

Da han kiggede ud i rabatten, så han en bil ligge væltet rundt på taget. Bilisten, der tilfældigvis er læge, skyndte sig ned for at redde den forulykkede bilist.

»Vi får en anmeldelse klokken 01.38 om, at en bil er væltet rundt på taget. Men inden vi kommer derud, er den næste bilist, som stopper derude, tilfældigvis en læge, som går i gang med livreddende førstehjælp. Lægen må dog konstatere, at personens liv desværre ikke stod til at redde,« fortæller Martin Bjerregaard, der er pressetalsmand hos Midt- og Vestsjælland Politi til SN.

Uheldet skete ved udfletningen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor motorvejen deler sig i den vestgående og sydgående retning.

Bilisten var en 46-årige mand. Han var alene i bilen, og efterfølgende blodprøver viste, at der ikke var alkohol eller andet i blodet.

Politiet har derudover ingen vidner.

Derfor beder de nu om hjælp for at få opklaret uheldet.

Politiet hører meget gerne fra dig, hvis du enten har kørt parallelt med den sølvgrå personbil i mellemklassestørrelsen, eller eventuelt har set uheldet i bakspejlet.