Et mystisk dødsfald har rystet Thailand og sat fokus på, hvad de såkaldte prettys - en form for eventpige - udsættes for i landet.

Det sker, efter en kvinde ved navn Thitima Noraphanpiphat onsdag blev fundet død i lobbyen til et lejlighedskompleks, efter at hun havde været pretty til et arrangement i Bangkok.

Årsagen til dødsfaldet er eftersigende voldsom alkoholforgiftning. Men her kan man ikke slutte historien, for den er mere kompliceret end som så.

I Thailand er det meget almindeligt, at man hyrer prettys til at servere, underholde og være værtinder til fester og events. En pretty er ofte en ung kvindelig model.

Thitima Noraphanpiphat var aftenen for sin død blevet hyret til at servere drinks til en fest i byen Nonthaburi udenfor Bangkok.

Thitima Noraphanpiphat var aftenen for sin død blevet hyret til at servere drinks til en fest i byen Nonthaburi udenfor Bangkok.

Det thailandske politi anholdt en 24-årig mandlig model ved navn Rachadech Wongtabutr i forbindelse med sagen. Det skriver CNN.

Det skete, fordi videoovervågning fra natten viser manden slæbe en tilsyneladende livløs Thitima Noraphanpiphat ind i en elevator og ind i sin egen lejlighed.

Timer senere viser optagelserne Rachadech Wongtabutr slæbe den livløse model ned i lobbyen for derefter at efterlade hende i en sofa.

Rachadech Wongtabutr er tiltalt for ulovlig tilbageholdelse, der har ført til død, samt kidnapning med henblik på at udføre en uanstændig handling.

Den mandlige model blev imidlertid løsladt efter at have nægtet, at han skulle have gjort noget kriminelt. Han påstår, at han ikke vidste, at Thitima Noraphanpiphat var død, da han trak hende op i sin lejlighed.

Da man opdagede, at Rachadech Wongtabutr havde postet billeder af Thitima Noraphanpiphat på de sociale medier, hentede man ham dog ind igen.

Samtidig - og måske endnu mere afgørende - blev tidspunktet for, hvornår Thitima Noraphanpiphat døde lagt fast.

Hun var allerede død, da den mandlige model slæbte hende op i sin lejlighed.

Efter dødsfaldet er der blevet sat gang i debatten om forholdene, som 'prettys' arbejder under. Der er både sat gang i lovforslag, der kan beskytte kvinder, der arbejder i industrien, samt kampagner, der skal ændre, hvordan man i Thailand ser på 'prettys'.

Rachadech Wongtabutr er nu blevet tiltalt for ulovlig tilbageholdelse, der har ført til død, samt kidnapning med henblik på at udføre en uanstændig handling.

Torsdag arresterede det thailandske politi yderligere seks personer, efter en anden pretty fortalte, at hun til samme arrangement var blevet presset til at drikke så meget, at hun var blevet bevidstløs.

Dagen efter var hun vågnet op nøgen uden at kunne huske, hvad der var sket den forhenværende aften.

Sagen har sat prettys på dagsordenen i Thailand, og man diskuterer de forhold, som kvinderne arbejder under. Forhold, hvor netop alkoholforgiftning, men også seksuelle overgreb, er almindeligt.