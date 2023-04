Politiet er talstærkt til stede i Odense i forbindelse med en aktion torsdag aften.

Ifølge Fyens Stiftstidende foregår det ved Havnegade, hvor en eftersøgning er i gang.

Politiet har afspærret et område, ligesom mindst otte biler er blevet standset og tilbageholdt bag afspærringen i 30 minutter, hvorefter de kunne køre videre.

Over for mediet har betjente fortalt, at de leder efter en mand.

Flere patruljer, en hundepatrulje samt en drone deltager i aktionen.

Indtil videre har det ikke været muligt at få en opfølgende kommentar fra politiet.

Aktionen har været i gang siden klokken 21.

B.T. følger sagen.