Ved du noget om sagen, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Midt- og Vestsjællands Politi er talstærkt til stede med flere vogne på Parkvej i Køge.

Her er hundeførere i gang med at undersøge et område for spor efter en mulig kriminel handling.

Indtil videre er politiet sparsomme med at frigive oplysninger, men vagtchef Henrik Olesen bekræfter, at politiet lige nu er i gang med en aktion i Køge på Sydsjælland.



»Vi har hunde og flere vogne ude for at undersøge efter mulige spor,« siger Henrik Olesen til BT.

Han oplyser, at politiet bliver færdige i aften med undersøgelsen på Parkvej.

Tidligere lukkede politiet Sydmotorvejen for at undersøge noget, de ikke vil oplyse om nærmere om.

Sydmotorvejen: Lukkes i nordlig retning mellem afk. 34 og 33 fra 1000 til ca. kl. 1100. Der henvises til rute151. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) January 10, 2018

Opdateres...