»Vi beder beboere holde sig indendøre. Vi vender tilbage, når vi har yderligere,« lød meldingen fra Bornholms Politi mandag morgen.

Årsagen til opfordringen holdt politiet dog for sig selv. Indtil nu.

Overordnet har det dagen igennem været begrænset med oplysninger om, hvorfor politiet fra morgenstunden spærrede et større område af i krydset Borgmester Nielsens Vej og Svanekeve i Rønne.

I timevis arbejdede man på stedet. Men ingen kunne få at vide hvorfor.

I løbet af formiddagen kom det så frem, at to personer var blevet anholdt.

Igen var det dog sparsomt med oplysninger, for historien meldte intet om, hvad de to personer var mistænkt for at have gjort.

Mandag eftermiddag løfter Bornholms Politi så sløret, hvad der førte til både afspærring og anholdelser.

»Vi har mandag været til stede på Svanekevej i Rønne i forbindelse med en anmeldelse om trusler. I den forbindelse anholdt vi to mænd fra Bornholm på henholdsvis 17 og 26 år,« lyder det i et opslag på Twitter, der fortsætter:

»De er begge sigtet for trusler samt for overtrædelse af knivloven.«

Politiet oplyser, at de to mænd ikke vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

