Et retsmøde, der onsdag skulle være afholdt mod Venstre-politikeren René Kauland fra Greve, er blevet aflyst.

Politikeren er tiltalt for drabsforsøg på sin tidligere kæreste og for grov vold mod hendes datter.

Sagen skulle være indledt onsdag morgen ved Retten i Roskilde.

30 tilhørere var mødt op for at følge retssagen, men få minutter inden retsmødet skulle begynde, kom en kvindelig retsbetjent ud og meddelte, at retsmødet var aflyst.

Roskilde/Greve: nævningeretssag mod kommunalpolitiker fra Greve i Retten i Roskilde kl. 09.30 er aflyst. Nærmere information følger. #politidk #anklager — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) March 6, 2019

Retsbetjenten oplyste ikke, hvad årsagen er til aflysningen.

René Kauland er tiltalt for at slå sin ekskæreste adskillige gange i hovedet med et tungt slagvåben.

Anklagemyndigheden mener, han havde til hensigt at dræbe den 43-årige kvinde, som han slog flere gange i hovedet og på kroppen.

Kvinden slap med livet i behold, men var ifølge anklageskriftet i livsfare ved overfaldet i soveværelset, hvor hun blev påført brud på både arme, ben, ribben samt halspulsåren som følge af angrebet.

Også kvindens datter blev angrebet i soveværelset. Hun blev slået i ansigtet med slagvåbnet af den maskerede gerningsmand.

Det forhold er dog i anklageskriftet 'kun' juridisk blevet skønnet til at være et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.

René Kauland nægter sig skyldig.

Han har tidligere været omfattet af navneforbud, men en byretsdommer valgte at ophæve navneforbuddet på grund af hans embede som medlem af byrådet i Greve.

René Kauland er uddannet økonom fra Københavns Universitet og blev ved kommunalvalget i 2017 valgt til byrådet.

Ved valget fik han 353 personlige stemmer, efter blandt andet i sin valgkamp at have slået på, at han gerne ville arbejde for børnene i lokalområdet.

»Vores børn er vores fremtid. Vi skal sikre bedre trivsel og høj faglighed,« lød det op til kommunalvalget fra byrådspolitikeren, der altså nu er tiltalt for grov vold mod en 10-årig pige og drabsforsøg på hendes mor.

Efter at være blevet valgt ind i byrådet i Greve blev han medlem af kommunens skole- og børneudvalg.

Han har selv et barn fra et tidligere forhold og har før sin anholdelse arbejdet som økonom i både det private og det offentlige arbejdsmarked. Blandt andet som chefkonsulent i Greve Kommune.