En lettere mystisk sag har ramt det østlige Jylland.

For flere steder er slikbutik-kæden Vingummi blevet angrebet af flere maskerede mænd.

Det fremgår blandt andet af Østjyllands Politis døgnrapport og også af lokalmedierne Århus Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad. Førstnævnte skriver, at der er tale om hele to forskellige angreb i Aarhus.

»Østjyllands Politi modtog søndag klokken 18.21 en anmeldelse om, at en forretning på Nørregadé i Aarhus C var blevet udsat for hærværk ved at blive fyldt med skum fra en pulverslukker,« skriver politikredsen i døgnrapporten og fortsætter:

»En patrulje blev straks sendt til stedet, hvor nogle maskerede mænd kort forinden var blevet set udløse en pulverslukker i forretningen. Gerningsmændene var efterfølgende blevet set flygte fra stedet først til fods ad Nørregade mod Vesterbro Torv og efterfølgende i bil i ukendt retning, mens forretningen var blevet efterladt totalt pulveriseret.«

Århus Stiftstidende har talt med Mikkel Ross, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, og han kalder sagen yderst mystisk.

»Det er noget mystisk, men det er i hvert fald hærværk, vi er ude i,« fortæller han til lokalmediet.

Personalet i forretningen forsøgte at stoppe de maskerede mænd, men det lykkedes ikke, og de flygtede.

Østjyllands Politi undersøger nu sagen om det grove hærværk nærmere.