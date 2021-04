Tibetkommissionen jagter viden om Udenrigsministeriets bestræbelser på ikke at genere kinesiske gæster.

Kan du forklare det? Har du nogen viden? Spurgte du nærmere ind til det?

Igen og igen får Danmarks ambassadør ved OECD i Paris torsdag i et retslokale på Frederiksberg spørgsmål fra Tibetkommissionen, men det viser sig at være forgæves.

Carsten Staur kan ikke hjælpe med at kaste lys over, hvad der ligger bag "et konstruktivt samarbejde", som Udenrigsministeriet, politiet og den kinesiske ambassade angiveligt indledte i 2002.

Samarbejdet havde ifølge papirer fra ministeriet et overordnet formål: At sikre, at "lovligt anmeldte demonstrationer finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation."

Formuleringen er interessant for kommissionen. Hvem tog initiativet? Og hvad gik samarbejdet ud på?

Kinesiske ledere ønsker ikke at blive mødt med synet af kritikere, og kommissionen har modtaget beviser på, at politiet gennem årene gentagne gange har planlagt besøg, så demonstranter ikke kunne blive set af de prominente gæster.

Og denne usynliggørelse er et afgørende problem i forhold til borgernes ret til at ytre sig og at demonstrere. Eller med udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsens, ord:

- Har man i ministeriet gjort sig overvejelser om, hvorvidt deltagere i en lovligt anmeldt demonstration har et retskrav på at blive set eller hørt af den, som budskabet retter sig imod?

- Jeg erindrer ikke at have været inde i en diskussion om det eller overvejelser af den art, svarer Carsten Staur torsdag.

Dengang i 2002 var han sydchef i ministeriet - og dermed gik papirerne om samarbejdet fra ministeriets Asienkontor gennem hans hænder op til direktør Friis Arne Petersen.

Men han husker altså ikke at have fået viden om samarbejdet eller at have spurgt ind til det.

Den erfarne diplomat fortæller om en nærmest rituel udveksling af synspunkter. Kina lufter på den ene side stærk bekymring for demonstrationer, mens Danmark på den anden side svarer, at Grundloven hindrer, at ytringer forbydes.

- De har holdt bolden i spil. Det er fedtspil på midtbanen, bemærker han, og det billede inspirerer udspørgeren:

- Når bolden hele tiden holdes i spil, ender det så med, at modstanderne får bløde knæ?

- Hvis uafgjort er godt nok, så betyder det ikke noget, at der spilles fedtspil på midtbanen, svarer Carsten Staur.

I 2017 var han Danmarks udsendte i Geneve i Schweiz. En indberetning til daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og kollegerne hjemme på Asiatisk Plads drejede sig om et besøg af præsident Xi Jinping. I indledningen beskrev han situationen:

"Ikke et tibetansk flag i sigte; de fik lov at demonstrere i går; i dag var der regeringstro kinesiske demonstranter på Place des Nations."

Indberetningen havde denne overskrift: "Vi er alle i samme båd - og med Kina ved roret?"

/ritzau/