Det kom bag på Fødevarestyrelsens Rejsehold, at den populære Café Dan Turell torsdag stadig serverede mad for sine gæster.

De havde ellers udtrykkeligt gjort det klart, at stedet skulle lukkes øjeblikkeligt ved sidste besøg nogle dage forinden.

»Vi kørte igen derind og konstaterede rigtig nok, at cafeen overtrådte påbudet om at skulle være lukket. De havde også taget sedlen i vinduet ned, hvor der stod, at alt salg af fødevarer er forbudt,« siger Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

At den historiske cafe i hjertet af København i første omgang er blevet lukket, skyldes 'mistænkelige ejerforhold', manglende registrering hos Fødevarestyrelsen og fødevarer, som virksomheden ikke kunne dokumentere, hvor kom fra.

Indgangen til den midlertidigt lukkede Café Dan Turell. Vis mere Indgangen til den midlertidigt lukkede Café Dan Turell.

Det er dog især mistanken om stråmandsvirksomhed, der skiller sig ud.

»De havde en dankortterminal, som sendte pengene over i en anden virksomhed. Vi blev simpelthen usikre på, hvem der reelt driver cafeerne, og det skal der være styr på,« siger han.

»En ting er, hvem ejeren bag CVR-nummeret er. Noget andet er, hvor pengene ender. Den registrerede ejer er ikke nødvendigvis den rigtige.«

Café Dan Turell har fået anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen på tre ud af de fire seneste kontrolbesøg, fremgår det af den seneste kontrolrapport.

Siden har virksomheden fået ordnet nogle af forholdene, som holder virksomheden lukket, fortæller Michael Rosenmark, der forventer, at cafeen igen åbner i den nærmeste fremtid. Ejerforholdene er i Fødevarestyrelsens optik også afklaret. Rent juridisk.

»Vi har talt med ejeren, som siger, at der vil komme styr på tingene.«

Samme dag som Café Dan Turell blev lukket fik også Café Stella i Kompagnistræde og XO Burgers and Steaks på Axeltorv forbud mod at holde åben. Alle tre steder har haft dankortterminaler, som fører til en anden virksomhed. Café Stella er siden blevet genåbnet.

Undersøger i stadig cafeerne for stråmandsvirksomhed eller andre lovbrud?

»Hvad vi videre undersøger, kan jeg ikke kommentere på. Set fra Fødevarestyrelsen af, så bliver lovgivningen overholdt lige nu.«

Men er virksomhedernes ejerforhold stadig mistænkelige?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Det er ikke første gang, at Café Dan Turell er genstand for løftede øjenbryn hos myndighederne.

»Det er sjældent, vi ser, at nogen fuldstændig blæser på et påbud på den måde.« Michael Rosenmark

I 2017 blev det afsløret, at cafeen under et andet ejerskab i mere end syv måneder havde brudt loven og serveret alkohol uden bevilling.

Tidligere har Café Dan Turell desuden været ejet af den omstridte og bedrageridømte cafekonge Bahram Sari Beliverdis, der med kaotisk og uigennemsigtige ejerforhold også har drevet blandt andet Café Emma (nuværende XO Burger and Steak), Café Stella og det tidligere Café Sommersko. Siden har ejerskabet af Café Dan Turell ligesom de andre cafeer skiftet hænder flere gange.

Forbud mod salg af fødevarer

Første gang Fødevarestyrelsen besøgte Café Dan Turell 11. juli kostede manglende faktura og sporbarhed på varerne virksomheden en bøde på 10.000 kroner.

Fødevarestyrelsen kunne i deres systemer desuden se, at cafeen ikke var registreret hos dem, og derfor ikke måtte være åben.

Det udløste et straksforbud mod alt 'produktion, salg og markedsføring af fødevarer'.

Dagen efter, den 12. juli, besøgte Fødevarestyrelsens Rejsehold igen cafeen, som dog fortsat havde åbent for gæster.

Her fik virksomheden destrueret de fødevarer, som ikke kunne redegøres for, da de udgjorde en risiko for kundernes sundhed.

'De ansatte oplyser at de kontakter en manager, som så leverer fødevarer til virksomheden i en varevogn uden følgesedler/faktura,' står der i rapporten.

Café Dan Turell fik igen indskærpet, at stedet skulle være lukket. På baggrund af et tip kørte rejseholdet igen ud til Store Regnegade en uge senere, torsdag 18. juli. Cafeen serverede fortsat mad trods forbuddet. Og det kalder Michael Rosenmark for en grov overtrædelse.

»Det er groft, at de vælger fortsat at holde åbent, selvom vi har lukket stedet. Det er sjældent, vi ser, at nogen fuldstændig blæser på et påbud på den måde.«

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport er ejeren bag Cafe Dan Turells CVR-nummer Jonas Rasmus Hedebrandt.

Han har ikke været mulig at træffe til en kommentar om sagen.