En ondsindet fuglehader ser ud til at være på spil i Nordjylland.

Politiet har en mistanke om, at han i løbet af året især har forsøgt at forgifte fugle i stort tal i Aalborg – ikke mindst måger.

Det oplyser politikommissær Henrik Jensen fra Nordjyllands Politi til nordjyske.dk.

»Vi har en formodning om, at han er gået efter måger, fordi han er træt af måger. Vi har haft en sag for to år siden i Aalborg, hvor måger blev forgiftet. Og man har fundet en del måger i den her sag, og vi har fået video af måger, der er forgiftet,« siger han til mediet.

Ifølge politikommissæren tyder antallet af forgiftede fugle – som lavt sat bliver skønnet til omkring 300 – på, at gerningsmanden har haft brug for og adgang til en forholdsvis stor mængde gift.

Og giften er næppe blot købt i små portioner i et byggemarked.

Dyrenes Beskyttelse anmeldte sagen tidligere på året, og siden har Nordjyllands Politi især indsamlet bevismateriale i og omkring Østre Anlæg i Aalborg.

Men foreløbig har politiet kun fået meget få henvendelser og brugbare spor i det hele taget.

I et tilfælde var det dog en ansat ved Nordjyllands Politi, der så noget mistænkeligt helt tæt på Østre Landsret.

En mandlig cyklist gjorde nemlig på en usædvanlig måde et kort stop langs en sti og lagde noget fuglefoder ud ved et træ.

Det foregik ifølge øjenvidnet fra politiet på en unaturlig måde ved skyndsomt at vippe det ud af lommen, så adfærden øjeblikkeligt vakte vidnets mistænksomhed.

Fuglefoderet fra den episoden blev straks sikret af politiet, og er nu ved at blive testet nærmere for eventuel gift på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby.

Det samme er også sket for noget andet foder, som ansatte fra Aalborg Kommune har indsamlet inde fra selve Østre Anlæg.

Politiet frygter, at langt flere end de anslåede 300 fugle kan være blevet slået ihjel ved hjælp af gift fra Aalborg, da andre forgiftede fugle kan have nået at flyve væk fra byens indre i løbet af den halve times tid, som giften menes at være om at dræbe fuglene.

Ifølge politiet og Aalborg Kommune behøver hundeluftere og parkgæster som udgangspunkt ikke at være nervøse for, at den giftmængde, som tilsyneladende er tiltænkt fuglene, kan gøre skade på hunde eller mennesker.

Dog frarådes det dog, at man berører både fundet fuglefoder eller fugle, der findes døde og skadede.