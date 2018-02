Jens Henriksen hed han, men når han spillede klassisk guitar på Christiania, gik han under navnet Zorro. Spillestedet Operaen udgjorde rammen om hans liv. Han var stedets faste husmusiker og arbejdede samtidig som bartender, dørmand og indkøbschef. Oven over spillestedet boede han i en lille kvistlejlighed. Det var her han blev slået ihjel på grusom vis natten til 26. januar.

Fredag bisættes Jens Henriksen i Vor Frelsers Kirke, hvor han vil blive mindet og æret af familie og venner fra Christiania. Sagen, der har vakt gru på Fristaden, er stadig under efterforskning. En 32-årige mand fra Hviderusland er under mistanke for at slå guitaristen ihjel og sætte ild til hans lejlighed. Han mistede selv livet, da han landede nøgen i Pusherstreet efter et fald fra Operaens tag.

Zorro spiller. Forsamlingshuset Operaen på Christiania. Foto: Susanne Mertz Zorro spiller. Forsamlingshuset Operaen på Christiania. Foto: Susanne Mertz

Politiet er sikre på, at der ligger en forbrydelse bag drabet på Jens Henriksen, men hvad der præcist er sket og hvad motivet er, er fortsat uvist. Derfor efterforskes sagen stadig bredt.

»Den 58-årige danske mand er død i lejligheden som følge af knivstik. Vi er ikke i tvivl om, at han er blevet dræbt. Vi kan ikke med sikkerhed sige, om det er den 32-årige der har gjort det, men det er en af de teorier, vi arbejder med. Den 32-årige er sprunget eller faldet ned fra taget og er død som følge af sine kvæstelser. Hvad der præcist er sket i lejligheden, ved vi ikke på nuværende tidspunkt,« siger efterforskningsleder Robert Jensen.

Politiet afventer erklæringer fra obduktionen og tekniske undersøgelser på gerningsstedet. I den dræbtes lejlighed har politiet fundet flere knive. Det undersøges nu, om de har relation til forbrydelsen. Ifølge Robert Jensen er der ikke noget som tyder på, at der har været andre personer til stede i lejligheden. Der er heller ikke noget der tyder på, at drabet har relation til hashhandlen i Pusherstreet. Døren til lejligheden bar ikke præg af indbrud.

Jens Henriksen - også kendt under navnet Zorro - var et kendt og respekteret ansigt på Christiania. Her spiller han klassisk guitar under en af sine talrige optrædener på spillestedet Operaen, hvor han også arbejdede. Foto: Privatfoto Jens Henriksen - også kendt under navnet Zorro - var et kendt og respekteret ansigt på Christiania. Her spiller han klassisk guitar under en af sine talrige optrædener på spillestedet Operaen, hvor han også arbejdede. Foto: Privatfoto

Den 32-årige hviderusser var i Danmark som turist og kom til Danmark tidligere samme aften. Han var indlogeret på et hotel i København, og der er ifølge Robert Jensen ikke noget, der tyder på, at hviderusseren havde en fortid som sindslidende. Det er endnu uvist, om han var påvirket af medicin, narko eller alkohol.

»Vi har talt med hans rejsekammerat, der var med ham på værtshuset Børneteateret samme aften. Han har ikke registreret noget bemærkelsesværdigt ved hans sindstilstand,« siger Robert Jensen.

Vidner har fortalt, at den 32-årige Hviderusser løb nøgen ned ad en gang på Operaen.

»Han løber ned ad gangen til et lille køkken, hvor der står et loftvindue åbent. Det er via vindue, han går ud af,« siger Robert Jensen.

Branden var påsat i den lejlighed, hvor guitaristen blev fundet død. I lejligheden fandt politiet også Hviderusserens tøj.

En mand er natten til fredag fundet død i forbindelse med en brand i en lejlighed på fristaden Christiania i København. Desuden er en anden mand kommet til skade efter at være sprunget eller faldet ud fra lejligheden, der ligger på tredje sal på adressen Psyak 61 tæt på Pusher Street. Det oplyser Henrik Moll, vagtchef ved Københavns Politi.. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest En mand er natten til fredag fundet død i forbindelse med en brand i en lejlighed på fristaden Christiania i København. Desuden er en anden mand kommet til skade efter at være sprunget eller faldet ud fra lejligheden, der ligger på tredje sal på adressen Psyak 61 tæt på Pusher Street. Det oplyser Henrik Moll, vagtchef ved Københavns Politi.. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

Jens Henriksens minde bliver hædret på forskellige facebooksider og af indbyggere på Christiania. Gøgleren Grev Lyhne, der var ven med Jens Henriksen, fortæller at han var et varmt menneske og en dygtige guitarist og violinist, der spillede med mange forskellige musikere. Blandt andet spillede han ved Grev Lynhes varieté show på Operaen.

»Jeg har ikke rigtig selv fået sunket den kendsgerning, at Jens ikke er her mere, og det bliver mærkeligt næste gang jeg holder Gøgler Varieté, at han ikke sidder vanen tror og varmer mit publikum op i salen. Jens burde ikke været kommet af dage på så uhyggelig en måde,« skriver han i en mail til BT.

Fredag bisættes Jens Henriksen fra Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Efter bisættelsen vil der være gravøl og musik på spillestedet Operaen.