De danske myndigheder har i vidt omfang modtaget advarsler om personer i et netværk bag formodet momssvindel, som Information og Finans har kortlagt. Advarslerne går helt tilbage til 2008 og frem til i år og gælder en række af personerne i netværket.

Det fremgår af et fortroligt svar, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets Retsudvalg.

Det fortrolige svar er givet til Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær, som havde stillet en række spørgsmål på baggrund af Information og Finans afdækning af et netværk med 14 forretningsmænd i spidsen, der har efterladt en gæld til statskassen på over 800 millioner kroner i manglende moms, skat og afgifter.

To af de 14 personer i svindelnetværket var jihadister, hvoraf den ene i 2016 ifølge PET »med stor sandsynlighed« var blevet dræbt i Syrien, mens den anden blev fængslet for terrorfinansiering i Spanien i 2017. Ingen af de to blev retsforfulgt for svindlen i Danmark.

Lars Krull, der er ekspert i hvidvask og konsulent ved Aalborg Universitet finder oplysningerne foruroligende:

»Det er pivringe, at myndighederne ikke har gjort noget som helst. I 11 år har momskassen stået åben, selvom myndighederne var blevet advaret af årvågne banker,« siger han.

Af dokumentet fra Justitsministeriet fremgår det, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i den 11-årige periode har modtaget et »stort antal underretninger« og givet oplysninger videre til både politikredse, Rigspolitiet, SKAT og Politiets Efterretningstjeneste om en række af personerne i netværket.

Tidligere har Information og Finans beskrevet, at myndighederne ihvertfald siden 2013 har været opmærksomme på personer i netværket.

Men de nye oplysninger i svaret til Folketinget viser altså, at myndighederne var advaret om personer i netværket endnu tidligere.

At Justitsministeriet har gjort svaret fortroligt er problematisk, mener Venstres retsordfører og formand for retsudvalget, Preben Bang Henriksen.

»Det virker som om, at der er en myndighed inde over, som ønsker at lukke sagen ned.«

Ifølge Justitsministeriet er baggrunden for fortrolighedsstemplingen, at svaret »indeholder oplysninger om myndighedernes kendskab til de konkrete sager«. Til kritikken af at myndighederne har været alt for passive i deres efterforskning af den formodede millionsvindel, siger Nick Hækkerup:

»Jeg synes, det står klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Derfor har jeg sat et arbejde i gang, hvor vi netop ser på hvilke mulige tiltag, der vil kunne styrke os i kampen mod de her kriminelle«.

Hverken PET, bagmandspolitiet eller Skattestyrelsen har kommentarer til den konkrete sag.