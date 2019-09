Hvert andet år holder Danmark en krisestyringsøvelse, og denne gang er det kemiske hændelser i Sydøstjylland.

Der udbryder en omfattende kemisk krise ved Sydøstjylland torsdag.

Heldigvis er der kun tale om en øvelse.

Krisøv er en national krisestyringsøvelse, som gennemføres hvert andet år for at tjekke, om de forskellige myndigheder kan det fornødne i kritiske situationer.

Derfor er Krisøv helt afgørende, mener øvelseschef Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsens Center for Krisestyring.

- Danmark er heldigvis et fredeligt land. Men vi kan ikke udelukke, at vi en dag bliver ramt af en eller flere alvorlige hændelser. Vi skal være parat, når den store ulykke rammer landet.

- Derfor er det nødvendigt at træne hændelser, som optræder sjældent og involverer en meget bred kreds af deltagere i et meget alvorligt scenarie, siger han.

Ifølge publikationen Nationalt Risikobillede, der blev offentliggjort af Beredskabsstyrelsen i 2017, er kemiske hændelser en af de ti største trusler mod Danmark.

De er oftest industri- eller transportulykker, hvor udslip kan være farlige for både natur og menneskeliv. Det skyldes, at der kan udbryde brand, ske eksplosioner og lignende.

- Det sker heldigvis sjældent, men vores opgave er at være klar til at håndtere, hvis der sker noget om en halv time. Derfor har vi behov for at træne vores krisestyringssystem og udvikle det, siger Ulrik Keller.

På deltagerlisten står over 30 aktører, heriblandt politi, sundhedsberedskab, medier og ambassader. Også Sikkerhedsudvalget med statsministeren i spidsen er involveret.

Befolkningen kommer dog ikke til at mærke noget til øvelsen, der kommer til at foregå uden blå blink i gaderne.

For at presse deltagerne og få scenariet til at være så virkelighedstro som muligt er der etableret en såkaldt mediecelle og en borgercelle.

De skal komme med henholdsvis pressehenvendelser og borgeres reaktioner på hændelserne, som deltagerne skal forholde sig til.

Efterfølgende skal forløbet evalueres, hvor der ses på, om presset fik det til at slå sprækker i procedurerne hos enkelte myndigheder.

Tidligere Krisøv-øvelser har blandt andet omhandlet terror, fugleinfluenza og cyberangreb.

/ritzau/