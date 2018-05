Energistyrelsen advarer mod, at der lige nu er flere svindlere, der ringer til tilfældige danskere fra udenlandske numre for at franarre personlige oplysninger.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Her skriver Energistyrelsen, at de udenlandske svindlere på engelsk forsøger at narre personlige oplysninger ud af folk - hvilket kaldes 'spoofing'.

Svindlerne bruger i nogle tilfælde danske numre. Både Aalborg Universitetshospital og Danske Bank har for nylig været udsat for, at deres telefonnumre er blevet benyttet til spoofing, skriver Energistyrelsen.

Fire gode råd Besvar aldrig opkald fra ukendte udenlandske numre og ring ikke tilbage til dem Afgiv aldrig personlige oplysninger over telefonen medmindre, at det er til en person eller virksomhed, du selv har kontaktet og har tillid til Slet sms’er, der beder dig om at trykke på links eller indsende personlige oplysninger Giv dit teleselskab nummeroplysningerne, hvis du mistænker, at du har modtaget et fupopkald eller en fup-sms.

Et andet trick, osom svindlerne bruger, kan være ringe kortvarigt fra et udenlandsk nummer til ens telefon. Her håber de på, at man ringer tilbage, hvor man så betaler en utrolig høj minutpris. Det kaldes 'Wangiri-svindel.'

»Vi har fået flere henvendelser fra borgere, der har modtaget de her fupopkald, og som er i tvivl om, hvad man kan gøre ved det. De oplever simpelthen, at de får for mange af den her slags opkald,« siger fuldmægtig i Energistyrelsen Anna Ulrikke Bruun til Ekstra Bladet.

Hvis du er kommet til at oplyse dine oplysninger over telefonen, skal du skynde dig at ringe til banken og spærre dit kort.