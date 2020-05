Politiet i Myanmar har gjort et fund, lokale myndigheder kalder usædvanligt. Politiet har nemlig fundet, hvad man mener er Asiens største narkobule.

På et pressemøde oplyser Myanmars myndigheder og United Nations of Drugs and Crime (UNODC), at man har fundet intet mindre end 200 mio. metamfetamin-tabletter, over 500 kg. crystalmeth samt 163.000 liter kemikalier anvendt til at producere ulovlige stoffer.

Ligeledes fandt man i samme ombæring omkring 3.750 liter flydende methylfentanyl, som er et morfin-lignende stof, der er 100 gange mere potent end morfin og 50 gange stærkere end heroin. Det er et såkaldt opioidlignende stof.

Det er umiddelbart det største og mest omfangsrige fund af fentanyl, man nogensinde har gjort i det sydøstlige Asien, skriver CNN.

Kemiske reaktorer og mixere som bruges til at fremstille ulovlige stoffer. Alt dette er nu beslagslagt af politiet i Myanmar. Foto: Myanmar Police/UNODC Vis mere Kemiske reaktorer og mixere som bruges til at fremstille ulovlige stoffer. Alt dette er nu beslagslagt af politiet i Myanmar. Foto: Myanmar Police/UNODC

Eksperter advarer nu om, at narkohandlere kan vælge at forsyne dem, der eksempelvis tager opiatstoffer som heroin, med syntetiske opioder.

Det ville være ekstremt farligt for misbrugere, da det er lettere at komme til at tage en overdosis, hvis man tager syntetiske opioider, især hvis stofmisbrugeren ikke ved, hvad han eller hun reelt indtager.

I september døde tre stofmisbrugere netop af en overdosis af det syntetiske opiatstof fentanyl.

Et vidne til hændelsen forklarede dengang, at de tre personer var af den overbevisning, at de havde indtaget heroin, som altså minder om fentanyl.

Her ses kemikalier, som bruges til at producere ulovlige stoffer som Methamfetamin, Ketamin, Heroin og Fentanyl. Alt sammen beslaglagt af politiet i Myanmar. Foto: Myanmar Police/UNODC Vis mere Her ses kemikalier, som bruges til at producere ulovlige stoffer som Methamfetamin, Ketamin, Heroin og Fentanyl. Alt sammen beslaglagt af politiet i Myanmar. Foto: Myanmar Police/UNODC

Jeremy Douglas, som er regional koordinator for UNODC, forklarede på pressemødet, at politiet havde fundet nok methylfentanyl til at erstatte hele den asiatiske regions heroinproduktion i et år.

»Det her kan være den situation, vi har frygtet,« sagde han på pressemødet.

Fundet af stofferne er kulminationen af tre måneder lang operation centreret omkring landsbyen Lwe Kham i Kutkhai Township i Myanmar's nordøstlige stat Shan.

33 personer er blevet anholdt i sagen.