»Jeg må indrømme, at jeg aldrig er stødt på en sag som denne før.«

Sådan lyder det fra anklager ved Fyns Politi Klaus Holten Kristensen, da han skal opsummere konklusionen på en netop afsluttet og noget langstrakt sag om et to meter højt trådhegn, der omkranser en boldbane i Odense.

For sagen er på ingen måde sluttet, som man måske kunne have forventet – de sigtede i sagen er nemlig blevet frifundet.

Men for at forstå hvorfor en frifindelse i en sag om et hegn måske virker en smule usædvanligt, må vi lidt tilbage i tiden. Det omdiskuterede hegn er nemlig sat op hele vejen rundt om en boldbane, der ellers ifølge kommunens lokalplan skal kunne benyttes af alle.

Og hegnet er ikke bare et hegn. Det er nemlig blevet udstyret med en låge, en lås og ikke mindst et skilt med teksten:

»Privat område. Uvedkommende færdsel forbudt, overtrædelse medfører anmeldelse til politiet.«

Ifølge anklagemyndigheden har fonden, der drev Roser Skolen indtil sommeren 2019, ulovligt indhegnet et areal, der ifølge lokalplanen skal være offentligt tilgængeligt. Foto: B.T. Odense Vis mere Ifølge anklagemyndigheden har fonden, der drev Roser Skolen indtil sommeren 2019, ulovligt indhegnet et areal, der ifølge lokalplanen skal være offentligt tilgængeligt. Foto: B.T. Odense

Med andre ord kan banen altså ikke benyttes af alle.

Allerede i 2019 blev Roser Skolen, hvor boldbanen hører til, gjort opmærksom på, at hegnet er ulovligt. Familie Fonden, som står bag Roser Skolen, fik sågar et påbud fra kommunen om at fjerne hegnet.

Og selvom Roser Skolen for længst er lukket, så råder fonden stadig over ejendommen, og derfor er hegnet altså også stadig ulovligt. Men selvom påbuddet blev givet i 2019, så står det to meter høje hegn stadig i 2022.

Derfor kan det altså virke underligt, at Familie Fonden er blevet frifundet i en sag, hvor de fortsat ikke har efterlevet kommunens påbud. Det findes der dog også en god forklaring på.

»I den her type sag, hvor der var udsigt til en bødestraf, er der en forældelsesfrist på 2 år, og den er blevet overskredet. Derfor er skolen nu blevet frifundet,« forklarer Klaus Holten Kristensen det kort.

Bag afgørelsen ligger dog en masse teknikaliteter og fodfejl.

For siden påbuddet fra kommunen landede hos Familie Fonden, og det påbud ikke blev opfyldt, endte det med en sigtelse fra politiet.

Sigtelsen blev givet telefonisk 29. september 2020, og herefter var det opfattelsen, at den sigtede i sagen nu også var bekendt med sigtelsen. Det var bare ikke tilfældet.

Normalt ville den telefoniske sigtelse have betydet, at forældelsesfristen i sagen ville blive sat på pause, men i dette tilfælde blev sigtelsen simpelthen ikke forstået.

»Problemet er, at sigtelsen i det her tilfælde ikke er blevet leveret korrekt. Den sigtede kan hverken huske at være blevet sigtet, og har heller ikke haft et stort nok danskkundskab til at forstå sigtelsen,« forklarer Klaus Holten Kristensen og tilføjer:

»Retten når derfor ikke en gang at tage stilling til, om der reelt er blevet begået noget ulovligt, for det gav simpelthen bare ikke mening.«

Siden påbuddet blev givet i 2019, har lågen dog ifølge den sigtede stået åben. Skiltet er også siden sagen kom for retten blevet taget ned. Og derfor er Odense Kommune nu tilfredse og mener, at påbuddet er blevet opfyldt.

»Så med andre ord ligger bolden på kommunens bord,« afslutter anklageren.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Familie Fonden, men hverken fondens direktør eller fondens bestyrelsesformand er vendt tilbage på vores henvendelser.