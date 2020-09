Hun var ansat som leder af et stort og prestigefyldt kulturprojekt.

Men havde tilsyneladende svært ved at adskille sin privatøkonomi fra projektets kommunale skattekroner.

Sådan tegner billedet sig for en 49-årig musikjournalist med blandt andet en mangeårig ansættelse i DR som vært og redaktør bag sig, der nu er sigtet for underslæb for godt 50.000 kr.

Ifølge politiets anklage brugte hun i en periode på godt to år et kreditkort, der var udleveret til tjenstlige udgifter af den sjællandske kommune, som havde ansat hende som leder af projektet.

Men kreditkortet blev også misbrugt til at betale indkøb af helt privat karakter til blandt andet rejse, tøj og sko.

Den sigtelse har kvinden tilsyneladende tilstået, og en kommende retssag vil ifølge retsmødebegæringen i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, blive forsøgt afviklet som en tilståelsessag.

Her vil kvinden blive anklaget for at have overtrådt straffelovens paragraf 278 om underslæb ved at have skaffet sig uberettiget vinding ved uretmæssigt at have brugt penge, som hun var blevet betroet.

Det havde ifølge retsmødebegæringen som konsekvens, at den sjællandske kommune, hvor hun var ansat, led et formuetab på 50.937 kr.

Den kommende retssag er berammet til at blive afviklet i november.