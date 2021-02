En 33-årig mand faldt tirsdag flere meter ned fra et stillads i Trekroner. Han er uden for livsfare.

En håndværker er uden for livsfare, efter at han tirsdag faldt ned et stillads, der var opsat i forbindelse med opførelsen af nye boliger på Hegnet i Trekroner.

Det skriver det regionale medie sn.dk.

Der er tale om en 33-årig mand fra Esbjerg. Han var i forbindelse med murerarbejde på stilladset i fem-seks meters højde, da ulykken skete. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport onsdag.

Manden blev hentet i ambulance, der kørte til sygehuset i Køge, hvor den 33-årige fik behandling for kvæstelser i hovedet og den ene skulder.

Politiet fik anmeldelsen tirsdag klokken 10.06, og vidner på stedet har fortalt regionalmediet, at håndværkeren faldt gennem stilladset. Hvordan ulykken nærmere skulle være sket, er endnu uvist.

Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt for at undersøge stedet. Blandt andet skal det tjekke, om sikringen af arbejdsstedet var tilstrækkelig og lovlig, eller om nogen potentielt kan drages til ansvar.

Politiet afventer erklæringen fra tilsynet, før sagen kan afgøres.

/ritzau/