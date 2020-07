Et mystisk dødsfald har vakt opsigt i den jyske by Rødekro nær Aabenraa i Sønderjylland, hvor en alpaca-unge tirsdag blev fundet kvalt.

Over for TV Syd fortæller den afdøde alpacas ejer, Oliver Risager, at han frygter, der ikke er tale om et uheld.

Advarsel: billederne længere nede i artiklen kan virke voldsomme.

»Vi fornemmer på dyrene, de er blevet jagtet. Deres adfærd er unormal. Vi kaldte og kaldte på dyrene, og de plejer at komme. Men der skete ikke noget. Det virkede mærkeligt. Og så så vi, at alpaca-ungen lå ned uden at bevæge sig,« siger Oliver Risager til mediet.

Oliver Risager, der sammen med sin familie driver Risagers Kænguru og Alpaca Farm i Rødekro, opdagede den døde alpaca, da han tirsdag skulle klare det daglig tilsyn ved dyrene sammen med sin kæreste, Sofie Lorenzen.

Oliver Risager kalder det usandsynligt, at alpacaen selv skulle have viklet snoren fra indhegningen to gange rundt om halsen. Alpacaerne på billedet har intet med sagen at gøre. Foto: Toms Kalnins Vis mere Oliver Risager kalder det usandsynligt, at alpacaen selv skulle have viklet snoren fra indhegningen to gange rundt om halsen. Alpacaerne på billedet har intet med sagen at gøre. Foto: Toms Kalnins

Han fortæller videre, at da han kom tæt på ungen, kunne han se en masse blod, mens ungen lå med snor fra dyrenes indhegning rundt om halsen, som den var blevet kvalt i.

Oliver Risager siger til mediet, at snoren var kørt to gange rundt om hovedet, hvorfor han finder det usandsynligt, at alpacaen selv skulle være blevet viklet ind i snoren.

Alpaca-ejeren fortæller ligeledes, at der var begået hærværk mod hegnet ind til dyrene, ligesom at der tidligere har været ubudne gæster på farmen, hvor folk er kravlet over indhegningen for at hilse på familiens dyr.

Ifølge TV Syd har familien anmeldt den voldsomme episode til politiet, der efterfølgende har involveret Dyreværnet i sagen.

Som følge af dødsfaldet er familiens dyrebestand nu nede på to alpacaer og tre kænguruer.

På Facebook har familien delt billeder og historien om den afdøde alpaca, hvor de opfordrer til, at personer, der ved eller har set noget, kontakter familien.