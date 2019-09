Københavns Politi oplyser på Twitter, at de er til stede på Brydes Allé i København efter at have modtaget en anmeldelse om skyderi.

På nuværende tidspunkt har politiet ingen yderligere informationer om det mulige skyderi.

'Efter anmeldelse om skyderi er Københavns Politi til stede på Brydes Alle. Der er pt ingen informationer om forholdet,' skriver politiet på det sociale medie.

Klokken 21.20 oplyser politiet følgende på Twitter:

Københavns Politi er rykket ud efter en melding om skyderi. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Københavns Politi er rykket ud efter en melding om skyderi. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

'Der er fortsat politi i området. Der foretages afhøring, undersøgelser og afspærres. Der er ikke konstateret personskade.'

B.T. forsøger at få en kommentar fra politiet.

Opdateres...

