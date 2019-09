Politiet har torsdag eftermiddag fået anmeldelse om, at der skulle være affyret skud mod bolig i Middelfart.

Politiet har modtaget en anmeldelse om, at der skulle være affyret skud i Middelfart. Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

- Politiet er massivt til stede i Middelfart midtby efter anmeldelse om skud mod rude i bolig. Ruden er ikke knust, skriver politiet sent torsdag eftermiddag.

Ingen personer skulle være blevet ramt. Skuddene skulle være affyret i nærheden af Middelfart Station.

Det har 17.40 ikke været muligt for Ritzau at få kontakt til vagtchefen ved Fyns Politi for uddybende oplysninger om episoden.

/ritzau/