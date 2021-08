En far og hans 18-årige søn havde mandag eftermiddag en meget ubehagelig oplevelse i Hadsten i det østjyske.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Det var den 18-årige søn, der anmeldte overfaldet, som politiet betegner som »tilsyneladende racistisk motiveret.«

Far og søn var omkring klokken halv tre mandag eftermiddag på vej til en børnehave i byen for at hente to mindre søskende.

På parkeringspladsen blev de antastet af en for dem ukendt mand i orange overalls.

Ifølge sønnens forklaring blev den fremmede mand mere og mere ophidset og kom tættere på, og han virkede i det hele taget truende.

Da han stod helt tæt på, kom han med racistiske tilråb og truede faderen på livet.

Derefter skubbede manden faren hårdt i maven med en knyttet næve, og faderen forsøgte at skubbe tilbage.

Sammenstødet kulminerede, da manden i overalls gik tilbage til bilen og fandt et jernrør.

Den 18-årige forsøgte at lægge sig mellem de to mænd, og den fremmede mand faldt først ned, da den unge mand tog sin telefon frem for at filme optrinnet.

Som afskedssalut truede manden de øvrige tilstedeværende med at køre dem ned, hvis de ikke flyttede sig.

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med de andre personer, der var på stedet under episoden.

De pågældende bedes kontakte politiet på telefon 114.