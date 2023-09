Politiet søger stadig vidner til knivoverfaldet på en 46-årig kvinde på et stisystem ved Roskilde mandag.

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser nu specifikt en yngre kvinde, der lå i telt i det grønne område ved Hyrdehøj.

Kvinden kan ifølge politiet potentielt være et vigtigt vidne i sagen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mandag blev en 46-årig kvinde overfaldet af en anden kvinde på stisystemerne syd for Tjørnegårdskolen i Hyrdehøj.

Den 46-årige blev stukket med kniv og kunne umiddelbart efter overfaldet ringe efter hjælp.

En overgang var hun i kritisk tilstand, men tirsdag blev hun meldt uden for livsfare.

Gerningskvinden er stadig på fri fod. Der er tale om en yngre kvinde på 15 til 25 år. Hun skal derudover være lys i huden og have langt, sort hår. Hun bar en sort T-shirt med rød skrift samt sorte bukser.

Campisten, som politiet nu gerne vil i kontakt med, slog sit telt op ved søerne vest for atletikstadionet på Hyrdehøj. Hendes lejr bar præg af, at hun havde boet der et stykke tid.

Kvinden beskrives som mellem 20 og 35 år, almindelig af bygning og lys i huden.

»Vi vil gerne tale med den kvindelige campist, da hun kan have set noget i området, der er vigtigt for opklaringen. Derfor håber vi på at få kontakt til hende,« siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.

Politiet vil også gerne tale med de mange, som dyrker rollespil på det grønne areal ved Hyrdehøj.

Der var ingen officielle arrangementer på gerningsdagen, men politiet vil gerne høre, hvis andre har været i området for at lave rollespil i mandags.

Endelig er politiet interesseret i at tale med en kvindelig motionsløber med langt hår i en hestehale, muligvis i bordeaux tøj, der løb i området cirka klokken 13.30.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan Midt- og Vestsjællands Politi kontaktes på telefon 114.