Tirsdag aften er Københavns Politi talstærkt til stede på Amager.

Der er man i forbindelse med en anmeldelse om et muligt knivstikkeri.

Det bekræfter vagtchef Espen Godiksen til B.T.

»Vi har her 21.27 fået en anmeldelse om et knivstikkeri ude ved Greisvej på Amager.«

»Efterfølgende har en person meldt sig på Amager Hospital, med det der ligner et knivstik altså et hul i kroppen. Han er nu under behandling af personalet på hospitalet.«

Der er tale om en 33-årig mand, som har fundet vej til hospitalet.

Politiet oplyser, at man nu arbejder i området, for at finde det konkret gerningssted og en mulig gerningsmand.

Ifølge billeder fra stedet, så har politiet afspærret et område ved en Netto.

B.T. følger sagen.