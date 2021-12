Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er kørt ud til en anmeldelse om et knivstikkeri i Vordingborg.

Politiet er talstærkt til stede i den centrale del af Vordingborg. Det bekræfter Stefan Jensen, der er vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

»Vi fik en anmeldelse 19.04 om en melding om et knivstikkeri. Vi er fortsat til stede i området for at finde ud af hvad der er sket.«

Ifølge politikredsen er en mand kommet til skade og er blevet fløjet væk med en lægehelikopter.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har ikke en status på den tilskadekomne.

Politiet har for nuværende ikke mere i sagen eller har pågrebet en gerningsmand.

Opdateres...