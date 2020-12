Politiet har fået en anmeldelse om et knivstikkeri i Sydhavn nær ved Sydhavn S-togs-station.

Det bekræfter vagtchef Henrik Stormer overfor B.T.

»Klokken 12.36 fik vi en anmeldelse om knivstikkeri, og vi har mange politifolk på stedet i øjeblikket.«

Politiet meddeler, at der en 23-årig mand i kritisk tilstand efter at have været ramt af noget skarpt i en lejlighed på P. Knudsens Gade.

Hvorefter politiet er stærkt tilstede i området.

B.T. følger sagen.