Politiet har fundet en tilskadekommet person ved Vor Frelsers Kirke ved Christiania.

Personen har fået flere knivstikslignende læsioner på kroppen.

Det fortæller Rasmus Skovsgaard, der er politiinspektør hos Københavns Politi til B.T.

»De foreløbige tilbagemeldinger er, at personen på nuværende tidspunkt er uden for livsfare. Men vi er talstærkt til stede ved gerningsstedet,« siger Rasmus Skovsgaard.

Han fortæller, at de nu er i gang med vidneafhøringer på stedet, og han opfordrer folk, der har set eller hørt noget til, at kontakte personalet på stedet eller via 114.

Der er lige nu ingen informationer om de nærmere omstændigheder omkring hændelsen.

Personen er blevet fragtet til Rigshospitalet.

Politi og efterforsker arbejder i skrivende stund på stedet, og de fik anmeldelsen ind kort efter klokken 18.30.

Der skulle være roligt i området.

B.T. følger sagen.