Sent mandag aften rykkede politiet massivt ud til et område i Korsør, hvor der blev meldt om uro.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har tidligt tirsdag morgen ingen kommentarer til episoden, men ifølge TV2 Øst drejede det sig om et muligt knivstikkeri.

»Det er rigtigt, at vi har haft en indsats derude, men derudover har jeg for nuværende ikke yderligere kommentarer,« siger Lars Westerweel, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til tv-stationen.

Derfor er det også uvist, hvem der i givet fald har været udsat for overfaldet og hvor mange knivstik, der skulle være tale om.

TV2 Øst skriver, at to ambulancer kørte fra stedet.

I løbet af natten til tirsdag afspærrede politiet et stort område for at lede efter våben - blandt andet store dele af Motalavej og Fasanstien.

B.T. følger sagen...