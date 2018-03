Kilden til en journalists udsagn om, at prins Henrik lå for døden, bliver eftersøgt af politiet.

København. Politiet efterforsker et muligt brud på tavshedspligten blandt personalet på Rigshospitalet i forbindelse med prins Henriks sygdom, der ledte til hans død. Det skriver Ekstra Bladet.

Efterforskningen kommer efter, at journalist Trine Villemann i starten af februar citerede en unavngiven kilde på Rigshospitalet for, at prins Henrik ikke bare var alvorligt syg, men døende.

- Det er korrekt, at der pågår en efterforskning i den forbindelse. Det vil vi gerne bekræfte, men ud over det, vil jeg ikke sige så meget mere

- Den (Efterforskningen red.) handler om, hvor vidt der er en ansat på Rigshospitalet, der har brudt sin tavshedspligt i den her sag, siger en talsmand for Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser yderligere til Ekstra Bladet, at efterforskningen er startet på baggrund af en anmeldelse fra en borger, samt at sagen bliver taget alvorligt.

Journalisten selv er overrasket over, at udtalelsen, der blev givet på Radio 24syv, har udløst en politianmeldelse. Hun er ikke selv sigtet, men politiet leder efter hendes kilde.

- Jeg anerkender, at et brud på tavshedspligten er alvorligt, men efter min opfattelse, så fortalte min kilde mig ikke noget, der ikke allerede var offentlig kendt.

- Jeg får at vide, at der er nogen, der har indgivet en åben anmeldelse mod personalet på Rigshospitalet, fordi jeg har sagt, som jeg har i radioen.

- Jeg mødte op og gennemlæste min forklaring, hvor jeg naturligvis har meddelt, at jeg under ingen omstændigheder vil fortælle, hvem jeg taler med. Det rager hverken politiet eller nogen som helst andre, siger Trine Villemann til Ekstra Bladet.

Prins Henrik døde den 13. februar efter kort tids sygdom. Han blev bisat fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar.

/ritzau/