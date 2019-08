- Det er vanvittigt, at man aflyser sager, der beror på et lille omfang af teledata, mener advokat.

Flere advokater har i det seneste døgn fået en række anmodninger om, at sager, de møder i, muligvis kan udskydes i mindst to måneder.

Udsættelserne sker, fordi der kan være fejl i behandlingen af teledata.

Rigsadvokaten udsendte i weekenden en instruks om, at de såkaldt historiske teleoplysninger midlertidigt ikke skal indgå som bevis i straffesager.

Dermed er det nu op til anklagemyndigheden at bede om udsættelser i sager, hvor det er tilfældet.

Advokat Rune Wiborg er forsvarer i tre sager, der står til at blive udsat, fordi teledata i et større eller mindre omfang indgår i sagerne.

- Man skal jo ikke bare aflyse sagerne, fordi der er teleoplysninger i sagen. Hvis den tiltalte eksempelvis møder op i retten og fortæller, at han var på gerningsstedet, så kan teleoplysningerne jo være ligegyldige, siger Rune Wiborg.

- Og som jeg ser det, så kommer man bare med anmodninger om at aflyse sagerne uden at vurdere, om teleoplysningerne overhovedet skal bruges.

Senest er en stort anlagt forbudssag mod banden Loyal To Familia (LTF) blevet udsat, fordi der kan være fejl i behandlingen af teledata.

Rent formelt er det anklagemyndigheden, der i et retsmøde skal bede om, at en sag udsættes. Hvis forsvareren ikke er enig, er det op til dommeren at beslutte.

Også advokat Peter Secher har fået en større sag om bandemiljøet udsat til 11. oktober. Her er det fire linjer tekst, der betegnes som teledata.

- I mine øjne er det fuldstændig vanvittigt, at man vælger at aflyse alle sager, bare fordi de indeholder teledata.

- Alle store sager beror jo i et eller andet omfang på teleoplysninger. Så retssystemet bliver sat i bero, og så har vi pludselig en periode på to måneder, som skal indhentes bagefter, siger Peter Secher.

Han mener, at man bør overveje, om man kan nå at undersøge, om teleoplysningerne egentlig er korrekte.

- Det er fire linjer tekst, som de skal undersøge, om de kan være rigtige. De kan jo bare spørge teleselskaberne om, hvor den mast den stod henne inden 11. oktober. Det er så banalt som det.

- Jeg kan godt forstå, at det er et problem, hvis det er sager med tusind sider med teleoplysninger. Men der er langt fra det, til at alle sager nu skal udsættes, fordi der indgår teleoplysninger, siger Peter Secher.

/ritzau/