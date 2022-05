Det store beredskab er i øjeblikket i aktion på Strandvejen i Ebeltoft.

En tilsyneladende herreløs sejlbåd er er nemlig sejlet på grund og Forsvarets søredningstjeneste har iværksat en eftersøgning til havs.

Flere skibe er indsat i eftersøgningen, og en redningshelikopter fra flyvevåbnet forsøger fra luften at få øje på personer i vandet.

Hos Østjyllands Politi siger vagtchef Peter Hunniche til Ritzau, at båden var gået på grund omkring 100 meter fra land.

Politiet har været i kontakt med familiemedlemmer til den mand, der ejer den.

»De fortæller, at han skulle være ude og sejle, men han er ikke om bord i båden. Det er selvfølgelig muligt, at han selv er kommet i land, men det kan også være, at han er faldet i vandet,« siger Peter Hunniche.

