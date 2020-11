Efter ikke færre end 16 retsmøder er Retten i Viborg i dag kommet til anklagerens procedure i en omfattende sag om mandatsvig, bestikkelse og medvirken til bestikkelse i Forsvaret.

En sag, der er en af de største skandaler i det danske forsvar nogensinde.

To tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis 1.695.000 kroner og 35.000 kroner.

Og tre andre mænd med tilknytning til byggebranchen er tiltalt for medvirken til bestikkelse og mandatsvig.

Den hovedtiltalte, en 35-årig mand, fik ifølge anklageskriftet Forsvaret til i en periode fra oktober 2015 og et år frem at betale dels for en omfattende renovering, dels en markant til- og udbygning af hans og konens private villa på Viborg-egnen.

Et arbejde til en værdi af de nævnte knap 1,7 millioner kroner.

»Jeg mener, der skal ske domfældelse for samtlige forhold i anklageskriftet undtagen et enkelt,« sagde specialanklager Gorm Søgaard Lund mandag formiddag som indledning til sin procedure.

»Der er heller ikke rimelig tvivl om, at arbejdstimerne for el og VVS er blevet leveret. Det fremgår bl.a. af sms-korrespondancen mellem tiltalte og hans kone. En korrespondance der er blevet fremlagt her i retten,« sagde han videre med henvisning til, at han mener, at VVS og el er blevet udført helt eller delvis som sort arbejde på villaen.

En tidligere ansat i installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen, en 51-årig mand, har også fået udført håndværksarbejde på sin private villa, der ligger ved Aarhus.

For det alene påstår anklageren domfældelse for mandatsvig for 366.000 kroner.

Ligesom han vil have den 51-årige dømt for mandatsvig og bestikkelse i en lang række andre forhold.

Det er denne 51-årige mand, som ifølge anklageskriftet har gjort det muligt at orkestrere svindlen.

Undervejs i sagen har han i vidneskranken delvis erkendt sin rolle. Men han har samtidig forklaret, at det først og fremmest er den 35-årige hovedtiltalte, der har presset voldsomt på, og at han følte, han blev sat i en klemme, hvis han ikke parerede ordre.

Derfor lod han sig lokke med til at udføre ulovligheder, som både den 35-årige og han selv fik personlig vinding af, har han forklaret.

En anden tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som er tiltalt for at modtage bestikkelse, en 45-årig midtjysk mand, fik leveret smedejernslåger og en bøgehæk hjem til sig selv for 35.000 kroner.

Ligesom i alle de andre tilfælde blev regningerne viderefaktureret via Kemp & Lauritzen, så det i sidste ende blev Forsvaret - og dermed skatteyderne - der kom til at betale gildet.

De to øvrige tiltalte fra byggebranchen er de håndværksmestre, som udførte arbejdet på den 35-åriges villa på Viborg-egnen. Det er en 52-årig tømrermester og en 51-årig murermester.

Alle nægter sig skyldig i hovedanklagerne mod dem.