En mand mistænkt for at slå sin ekskone og fire andre ihjel, har chokeret myndighederne ved at tilstå, at han i alt har dræbt 16 mennesker.

Manden der er tale om, er den 47-årige Sean Michael Lannon, der blev arresteret tidligere på måneden.

Ifølge Alec Gutierrez, der er assistent anklager i Gloucester County, så indrømmede Lannon i retten at have dræbt i alt 16 mennesker, skriver New York Post.

Foruden de fem, som han var mistænkt for, så oplyste han nemlig, at også 11 narkohandlere var involveret.

»Femten er i New Mexico og en i staten New Jersey. Det er min forståelse, at FBI hjælper New Mexico i deres efterforskning,« fortalte Alec Gutierrez.

Mordet i New Jersey drejer sig om Michael Lannons tidligere mentor Michael Dabkowski, der er Lannons tidligere mentor. Han blev slået ihjel i hans hjem i East Greenwich Township d. 8 marts.

Lige nu er ovenstående mord det eneste, som Lannon er anklaget for, men ifølge efterforskere indrømmede Lannon over for et vidne, at han myrdede sin kone og hendes kærester i New Mexico.

Parret, der havde tre børn, var flyttet fra New Jersey til New Mexico, før de blev skilt i 2019. Myndigheder har ikke offentliggjort detaljer om Lannons andre påståede ofre.