Forsvarets anklagemyndighed skal se på, om Livgarden reagerede godt nok på advarsler om nu drabssigtet soldat.

Med en af Forsvarets pistoler skød og dræbte en soldat i marts en 47-årig mand. Inden drabet havde soldatens ekskæreste flere gange advaret Livgarden om soldatens psykiske tilstand efter udsendelse til Afghanistan.

Nu går Auditørkorpset, Forsvarets egen anklagemyndighed, ind i sagen.

Korpset skal undersøge, om der er begået pligtforsømmelse i Livgardens håndtering af de gentagne advarsler, skriver Berlingske.

Det er Forsvarets øverste ledelse, Forsvarskommandoen, som har bedt om at få klarlagt forløbet.

- Forsvaret har anmodet Forsvarsministeriets Auditørkorps om at foretage en vurdering af, om der er begået pligtforsømmelser og i givet fald i en sådan grad, at der er grundlag for at påbegynde en egentlig strafferetlig undersøgelse, skriver Forsvarskommandoens presseenhed i en mail til avisen.

Soldaten blev i marts anholdt og sigtet for at have dræbt sin ekskærestes nye kæreste. Politiet efterforsker sagen som jalousidrab.

Berlingske har talt med den pågældendes ekskæreste til soldaten. Hun fortæller, at hun forud for drabet flere gange har underrettet Livgarden, hvor han var soldat, om sine bekymringer over ham.

Soldaten har ifølge avisens oplysninger i flere år op til skuddrabet udvist alvorlige tegn på psykiske problemer oven på en udsendelse til Afghanistan.

Livgarden skal have modtaget adskillige underretninger om soldatens tilstand og har desuden været bekendt med, at han undervejs i forløbet både har været indlagt på en psykiatrisk akutmodtagelse og politianmeldt for chikane.

Ikke desto mindre har han fortsat arbejdet i forsyningskontoret på Høvelte Kaserne, hvilket har givet ham særlig adgang til kasernens våbendepot.

Det er efter alt at dømme her, han har fået adgang til drabsvåbnet.

Allerede i 2011 oplyste ekskæresten første gang Livgarden om sin bekymring, kort tid efter at soldaten var vendt hjem fra Afghanistan. Det havde påvirket den i dag 43-årige mand.

Berlingske har talt med flere kilder, der oplyser, at der også blandt ansatte i Forsvaret har været en opfattelse af, at den pågældende soldat udviste tegn på psykiske problemer. Ingen af dem har ønsket at tale til citat.

Livgarden har ikke ønsket at stille op til interview, eftersom drabssagen stadig er under efterforskning.

Forsvaret har som en konsekvens af den pågældende sag valgt at stramme op på adgangen til skydevåben. Fremover kræver det to betroede medarbejdere at få adgang til skydeklare våben i Forsvaret.

/ritzau/