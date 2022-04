Københavns Politi har lørdag aften afspærret et område af Ugandaskoven på Amager.

Det har man i forbindelse med fundet af en genstand, som kan være eksplosiv.

Det bekræfter Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

»Amager har jo tidligere været et stort militærområde og man har fundet en genstand i skoven, som muligvis kan være noget eksplosivt.«

Vagtchefen forklarer, at man har tilkaldt EOD, som er bomberydderenheden for at assistere med at få sikret genstanden.

Man bedes holde sig væk fra området og give plads til at myndighederne kan arbejde.

Artiklen opdateres …