Råb om hjælp hørt på en strand i Spodsbjerg på Langeland.

»Et par kom gående langs stranden og hørte så nogen råbe om hjælp tre gange,« fortæller vagtchef i Fyns Politi, Lars Fredensborg.

Han oplyser, at politiet lige nu er ved at søge efter en eller flere personer i vandet, og at man endnu ikke kan sige om personen er druknet.

Politiet og Forsvaret har både skibe, helikopter og hunde på stranden.

Opdateres...