Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab er til stede ved Gammel Strand i Indre By.

Det er de i forbindelse med en mulig drukneulykke.

Det bekræfter vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi til B.T.

»02.16 fik vi en anmeldelse om, at en person skulle være faldet i vandet. Derfor frygter vi netop, at der er en person, som er faldet i vandet,« fortæller vagtchefen ved Københavns Politi til B.T.

»Vi har tilkaldt brandvæsnet, som også er nede og hjælpe til,« lyder det yderligere.

Hovedstadens Beredskab bekræfter også deres tilstedeværelse til B.T.

»Vi er dernede for at hjælpe til med vores indsatsleder og specialtjeneste, det betyder, at vi leder med dykkere.«

Den efterlyste er en ung mand på 25-30 år, som er dansk.

Han skulle være mellem 175-180 centimeter høj og være kraftig af bygning, med briller og mellemlangt hår og fuldskæg.

Klokken 04.30 har Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab ikke fundet nogen endnu.

B.T. følger sagen.