Torsdag formiddag er en mand blevet i vandet ved Morænebakken i Fårevejle.

Det bekræfter Vestsjællands Brandvæsen til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi har hevet en person op af vandet og overleveret ham til ambulancen,« lyder det fra vagtchefen.

Mere kan han ikke fortælle for nuværende. Hverken om personens tilstand eller om omstændighederne.

Natten til torsdag indløb en melding fra Midt- og Vestsjællands Politi, at man eftersøgte to forsvundne sejlere i forbindelse med en sejltur fra Røsnæs til Havnsø ud for Nordvestsjælland.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.42 onsdag aften, efter at de to mænd på henholdsvis 55 og 48 år ikke ankom til havnen i Havnsø til aftalt tid.

Det vides endnu ikke om den bjærget mand er en af de to savnet sejlere.

Artiklen opdateres …