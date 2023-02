Lyt til artiklen

Nordsjællands Politi er til stede ved Arresø i forbindelse med en mulig drukneulykke.

Her er en person angiveligt røget af sit paddleboard efter at have mistet balancen.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Vi er til stede ved Arresø efter en anmeldelse kl. 13.09 om en mulig drukneulykke, hvor en person på et paddleboard har mistet balancen.'

'Læge og ambulance er også på stedet, der er redningsbåde på søen og en redningshelikopter er rekvireret,' skriver de yderligere.

Person er blevet set vælte flere gange, men politiet har endnu ikke fundet vedkommende.

Artiklen opdateres …