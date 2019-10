Et passagerfly med tre besætningsmedlemmer om bord har søndag foretaget en sikkerhedslanding i Sønderborg.

Søndag eftermiddag er et fly af typen Falcon 7x sikkerhedslandet i Sønderborg Lufthavn, der ligger nær byen Sønderborg.

Det oplyser Martin Puggaard, der er chef for den danske Havarikommission.

- Flyet skulle have været til Göteborg. Efter de tog afsted fra Sønderborg, får de indikationer på en motorbrand, siger han.

Puggaard tilføjer dog, at det endnu ikke er bekræftet, at der rent faktisk har været en motorbrand.

- Så vender de tilbage og lander i Sønderborg, siger han.

Om bord på flyet var tre besætningsmedlemmer, men ingen passagerer.

Politiet modtog meldingen om sikkerhedslandingen omkring klokken 16.30, fortæller Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der kommer en melding fra 112 om et fly med tre besætningsmedlemmer, som skal lave en landing, siger han og tilføjer:

- Der står (i meldingen, red.), at der muligvis har været brand i en motor.

Vagtchefen forklarer, at sikkerhedslandingen tyder på, at besætningen på flyet har vurderet, at der er noget, der muligvis kunne gå galt.

- Så sikrer man, at der holder noget på jorden, siger han.

Hverken politiet eller Havarikommissionen har oplysninger om, at der skal være nogle tilskadekomne i forbindelse med sikkerhedslandingen.

Sønderborg Brand og Redning var på stedet, men den vagthavende henviser til politiet for yderligere informationer.

Det skal nu klarlægges, hvorvidt der var en motorbrand i flyet, eller om det var en falsk alarm, lyder det fra Havarikommissionen.

/ritzau/