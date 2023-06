Brandvæsenet og Københavns Politi er i øjeblikket til stede på Hovmestervej i Nordvestkvarteret i København til en mulig brand.

»Vi har fået en melding om røg fra et tag klokken 13.24. Brandvæsenet har lige sat en drone i luften, og vi er ved at få dannet os et overblik,« siger Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi til B.T.

Billeder fra området viser et stort antal brandbiler på vej til adressen.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne på nuværende tidspunkt.

Opdateres …