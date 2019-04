En mand i en sort eller en mørk bil har i flere tilfælde forsøgt at komme i kontakt med børn i Nykøbing.

Hændelserne har nu medført, at Guldborgsund Kommune har sendt en advarsel ud til flere af skolelederne i kommunen.

'Der har inden for de seneste dage været et par episoder, hvor et barn er blevet kontaktet af en fremmed mand i en bil,' står der i begyndelsen af advarslen, som Folketidende har fået indsigt i.

Ifølge mediet har det lokale politi i Nykøbing kendskab til to sager i Guldborgsund Kommune, som fandt sted henholdvis den 24. og 26 marts, mens politiet også har modtaget en anmeldelse på en tilsvarende sag i Maribo.

I alle tilfældene har manden forsøgt at få børnene til at stige ind i hans bil ved at tilbyde dem et lift. Og i alle tilfældene kørte han i en sort eller en mørk bil.

Der er dog forskellige beskrivelser af manden, som i et enkelt tilfælde beskrives som en dansk mand, mens han i et andet beskrives som en mørk person, der talte gebrokkent dansk.

Derfor kan politiet ikke slå fast, om der rent faktisk er tale om den samme person, eller om det er separate og uafhængige hændelser.

Til Folketidende fortæller politikommissær Heidi Kristoffersen, at politet heller ikke har noget registreringsnummer på den omtalte bil.

Flere skoleledere i kommunen har delt politiets advarsel på skolernes intranet.

»Nogle gange laver vi en form for fælles kommunikation ud om det. Det er meget sjældent, vi gør det. Vi følte i det her tilfælde, at vi sad med en viden, som vi havde et ansvar for at brede ud til så mange så muligt. Selvfølgelig med det forbehold, at vi ikke ved, om der ligger noget kriminelt bagved,« siger Peder Skelbo Hansen, der er vicecenterchef for Børn og Læring i Guldborgsund Kommune, til Folketidende.

Både kommunen og politiet påpeger dog, at man ikke skal begynde at gå på jagt efter mænd i sorte biler, da der blot kan være tale om en person, som ikke forstår, at han skaber utryghed i området.

Der opfordres dog til, at man er på vagt og kontakter politiet, hvis man ser et et mistænkeligt køretøj eller en mistænkelig person.