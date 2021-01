Dramaet på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe er bare vokset og vokset.

Fra lørdag eftermidag har to fjernstyrede robotter, også kaldet rullemarie, været i gang med at undersøge en sort plastikpose på en parkeringsplads.

Og nu oplyser Københavns Vestegns Politi, at der muligvis er tale om en bilbombe.

»Det er en alvorlig situation. Derfor har vi udkommanderet et stor antal politifolk, og har evakueret borgere, der bor i nærheden af det sted, hvor den mulige bilbombe er fundet,« siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard i en pressemeddelelse lørdag aften.

Et stort antal betjente er ved bruge af bombehunde og rullemarie ved at tjekke 'mistænkelige forhold' i Gladsaxe som vagtchef hos Københavns Vestegns Politi formulerer det.

Her står, at Københavns Vestegns Politi lørdag kl. 14:20 modtog en anmeldelse fra en mand om, at der var monteret en genstand på hans bil, som kunne være en bilbombe.

Med det samme blev der sendt politi til området, der blev afspærret. Ligeledes blev der sendt bud efter forsvarets sprængningseksperter.

B.T.s udsendte reporter har blandt andet set, at kriminalteknikerne har blandt andet valgt at sende en drone op over område, hvor rullemarie er i gang med at undersøge plastikposen.

Og så bruges der også bombehunde til at undersøge området.

Her ses drone politiet har sat til at overvåge område i Gladsaxe, hvor rullemarie og bombehunde lige nu er ved at tjekke 'mistænkelige forhold' som vagtchef hos Københavns Vestegns Politi formulerer det.

Samtidig har der været en evakuering af beboere tæt på parkeringspladsen med den mistænkelige plastikpose.

Helt konkret var det beboere i tre boligblokke, der nu skulle forlade stedet i særlige evakueringsbusser.

I pressemeddelelsen bekræfter politiet, at der har fundet en evakuering sted. Præcis som B.T.s udsendte reporer havde set.

»Vi har sikret området og har situationen under kontrol,« siger Knud Stadsgaard i pressemeddelelsen.

Her ses plastikposen mellem to biler på parkeringsplads.

Samtidig har Københavns Vestegns Politi indledt en massiv efterforskning.



»Efterforskningen skal afklare, hvem der har placeret det mulige sprængstof, og derfor opfordrer borgere, der har set noget mistænkelig op til fundet, eller i øvrigt har kendskab til sagen, om at kontakte Københavns Vestegns politi,« siger chefpolitiinspektøren i pressemeddelelsen.

Er du til stede på Gyngemose Parkvej og kender noget til situationen? Så hører B.T. gerne fra dig. Send en mail til lcpe@bt.dk.

B.T. følger sagen...