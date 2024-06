Den omtalte jurist Amira Smajic har stjålet et millionbeløb fra Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark.

Det skriver TV 2, der har talt Azmir Salihović, der er kasser i Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark. En forening, der tilgodeser muslimske mennesker, der kommer fra Bosnien, men som bor i Danmark.

Amira Smajic, der selv er fra Bosnien, og som blev danmarkskendt efter udgivelsen af den kontroversielle TV 2-dokumentar Den Sorte Svane, skulle ifølge kassereren have troppet op på foreningens generalforsamling for at løse et kontoproblem.

»Hun gik så langt for at vinde vores tillid. Alle fik et godt indtryk af hende. Hun havde ikke engang behøvet at tage tørklæde på, for mange bosniakker bærer ikke tørklæde. Men hun gjorde det for at vise, hun var en af os,« siger Azmir Salihović om hendes optræden på generalforsamlingen til TV 2.

Problemet var angiveligt, at foreningens bankkonto var spærret på grund af for mange kontanthævninger, som en humanitær organisation skulle have hævet på kontoen, og som organisationen ikke præcist kunne dokumentere, hvad var brugt til.

Amira Smajic lovede at oprette en ny bankkonto til foreningen, men endte med at fifle med sin egen konto, så foreningen kom til at overføre penge til hende fremfor en nyoprettet konto.

Det fremgår af en korrespondance mellem foreningens nye advokat Morten Ryberg Neess og Nordfyns Bank, som TV 2 har fået indsigt i.

Beløbet, som Amira Smajic svindlede Det Islamiske Trossamfund for var 1,2 millioner kroner. Et beløb, hun dog i Retten på Frederiksberg blev dømt til at tilbagebetale.

B.T. har talt med Amira Smajics advokat Carlo Siebert, som forklarer, at han ikke kender til sagen, og at Amira Smajic ikke har mulighed for at kommentere på den.