En tragisk episode, der endte med døden for en 72-årig mand, har nu ført til en straffesag mod en chauffør fra det offentlige transportselskab Movia.

Den ældre mand skulle om formiddagen 12. december sidste år køres hjem til sin egen bolig med sygetransporten fra Hvidovre Hospital.

Da chaufføren fra Flextrafik-Movia ved 11-tiden skulle følge den hjemsendte patient op ad trapperne til lejligheden på 1. sal i en etageejendom i Hvidovre, faldt den 72-årige mand dog pludselig om i opgangen.

Han var bevidstløs og havde blandt andet tydelige vejrtrækningsproblemer. Det skete for øjnene af hans jævnaldrende hustru, der ventede ved lejligheden på 1. sal.

Trods den livstruende situation nøjedes Movia-chaufføren med et udbryde »ring 112, ring 112«. Herefter vendte han om, forlod sin bevidstløse kunde og kørte fra stedet.

Hustruen fik på egen hånd tilkaldt hjælp, men da ambulancen og ambulancelægen nåede frem, stod det klart, at mandens liv ikke stod til at redde.

Den 72-årige mand blev erklæret død klokken cirka 11.30 – sandsynligvis som følge af hjertestop eller blødning inden for kraniet.

Hændelsesforløbet har nu fået Københavns Vestegns Politi til at rejse tiltale mod chaufføren for at svigte den døende mand i den alvorlige situation.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, anklages den 56-årige chauffør først og fremmest for at have overtrådt straffelovens paragraf 250 ved at have forladt manden i hjælpeløs tilstand, selvom han var i chaufførens varetægt.

Sekundært tiltales manden for at have overtrådt den noget mildere paragraf 253 ved at have undladt at hjælpe den bevidstløse mand efter evne, selvom det var muligt for ham uden særlig fare eller opofrelse.

Straffesagen kommer for Retten i Glostrup sidst på måneden. Her vil den blive ført som en domsmandssag, hvor en juridisk dommer og to almindelige borgere som domsmænd i fællesskab skal tage stilling til skyldsspørgsmålet og eventuel straf.

At sagen kommer for retten som en domsmandssag peger på, at den 56-årige chauffør nægter sig skyldig. Han er dansk statsborger, men født i Somalia.

Ved straffesagen vil anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet nedlægge påstand om, at chaufføren skal frakendes retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring i en periode. Samtidig tages der forbehold for erstatning til den døde mands efterladte.

Movia er Danmarks største trafikselskab og er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland.